Gretchen tem ‘vida normal de dona de casa’ e quer estudar jornalismo

Gretchen gravou uma participação no “Programa Silvio Santos”, previsto para ir ao ar no domingo (16). Ela e o filho, Thammy Miranda, disputaram o Jogo das 3 Pistas. Na conversa com Silvio Santos que antecede a brincadeira, Gretchen deu detalhes de sua rotina na França, onde mora atualmente com o marido, Carlos Marques: “Eu tenho uma vida normal de dona de casa e estudante. Estou no segundo nível de francês e vou cursar jornalismo na França.”

A cantora está curtindo o sucesso de sua participação no videoclipe da música “Swish Swish”, da americana Katy Perry.

Falando sobre o assunto, Gretchen aproveitou para agradecer Silvio Santos: “Antes de tudo eu quero agradecer à você, pois foi aqui, nessa casa (SBT), que eu apareci para o Brasil inteiro.” Gretchen também comentou o processo de readequação de gênero do filho.

“Eu fiquei muito feliz, pois ela era muito infeliz na época em que ela tinha que colocar uma faixa no peito. Ela não conseguia conviver com isso, pois era horrível o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora, que ela pode se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo. Eu fico feliz, pois ele está feliz”, diz.

Agência Folhapress