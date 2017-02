Greve da Polícia Militar pode ser encerrada nesta quarta-feira, diz deputada

A greve da Polícia Militar pode ser encerrada nesta quarta-feira (8). As informações são da deputada estadual Janete de Sá e foram passadas durante uma coletiva realizada na Assembleia Legislativa na noite desta terça-feira (7).

Havia uma reunião marcada para sexta-feira (10) entre o governo e as mulheres de PMs, mas elas querem que essa conversa aconteça nesta quarta-feira, às 14 horas. A Assembleia, que está intermediando o diálogo vai tentar negociar com o governo para que essa reunião seja antecipada e o presidente da Casa, deputado Erick Musso se comprometeu a dar uma resposta para as mulheres às 10 horas da manhã de amanhã. Caso a resposta seja positiva, elas disseram que vão liberar os portões dos batalhões para que os policiais voltem ao trabalho.

A Assembleia vai intermediar o diálogo entre as mulheres dos policiais militares e o governo do Estado. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Erick Musso (PMDB), durante a reunião, que contou com a presença de vários parlamentares, da senadora Rose de Freitas (PMDB) e de representantes das famílias dos oficiais e da Associação dos Oficiais da Polícia Militar.

Uma pauta de reivindicações, que inclui pedido de reajuste salarial, foi entregue aos deputados estaduais. Erick Musso explicou que a Ales será responsável por abrir esse canal de diálogo. “Vamos levar as reivindicações ao Governo. A Assembleia Legislativa se colocou à pronto, à disposição para fazer essa interlocução entre as mulheres do movimento e o governo do Estado para que a gente possa, no bem-comum, buscar uma solução e voltar à ordem a segurança pública de todos os capixabas”, salientou o presidente.

Cerca de 30 esposas de oficiais compareceram à reunião. Até o momento, confirmaram o retorno às atividades 100% do efetivo da Rotam, 4º Batalhão (Vila Velha), 9º Batalhão (Cachoeiro de Itapemirim) e 13º Batalhão (São Mateus). O comandante do 10º Batalhão (Guarapari), tenente-coronel Pessanha, informou que uma “quantidade razoável” de policiais militares voltaria ao trabalho no início da noite.

Entenda

As mulheres dos policiais militares começaram a se mobilizar na sexta-feira (3) por reajuste do salário dos PMs e por melhores condições de trabalho. Desde que o bloqueio começou, o Espírito Santo vive dias de caos, com aumentos de mais de 1000% nos índices de homicídios – até o momento foram registrados 75 – e crimes contra a propriedade. O comércio fechou as portas e o transporte público também foi interrompido devido à falta de segurança.

Na última segunda-feira (6) o ministro da Defesa, Raul Jugmann, esteve no ES e autorizou o envio imediato da Força Nacional para fazer o policiamento ostensivo nas cidades. As Forças Armadas também foram mobilizadas e, ao todo, o Estado recebeu reforço de 1200 homens, que patrulham as ruas de toda a Grande Vitória e se deslocam também para o interior.

Expediente

Com a confirmação pelo Sindirodoviários de que o transporte público não circulará nesta quarta-feira (8), e para garantir a segurança de todos cidadãos que frequentam a Casa, o expediente na Assembleia Legislativa continua suspenso.