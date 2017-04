Greve geral: portos fechados por 12 horas em todo Estado

Os portuários avulsos e vinculados de todas as categorias estão com as atividades paralisadas em todo o complexo portuário do Estado por 12 horas, das 7 às 19 horas, desta sexta-feira (28), durante a Greve Geral, que acontece em todo o País.

Os portos de Capuaba, Vitória, Peiu, Vol, Gusa, TVV, CPVV, TPS, Portocel, e Samarco estão com os portões fechados. O Sindicato Unificado da Orla Portuária (SUPORT-ES) informou que participa de atos com os portuários, da ativa e aposentados.

Na Grande Vitória, membros da direção e funcionários do SUPORT-ES e portuários da base fizeram piquete em frente a sede da administração da Codesa, das portarias de Peiu, Capuaba e Portocel, além de uma caminhada na Ilha do Príncipe, com cartazes e faixas, contra a reforma da Previdência e reforma trabalhista.