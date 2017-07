Gripado, Diego vira preocupação no Flamengo para o clássico contra o Vasco

O Flamengo ganhou uma preocupação de última hora para o clássico contra o Vasco, sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário. Gripado, o meia Diego não participou do treino final antes do compromisso pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro tratou o caso como precaução e tentará colocar um dos seus principais jogadores em campo nas melhores condições possíveis.

“Ele treinou muito bem a semana toda. Está um pouco gripado, mas foi uma medida de precaução. Acreditamos que se recuperará bem e esperamos que esteja 100% para a partida”, explicou o técnico Zé Ricardo. Um desfalque confirmado é o do lateral-direito Pará. Com uma entorse no joelho esquerdo, ele será substituído por Rodinei.

Zé Ricardo mostrou respeito ao Vasco, principalmente atuando em São Januário. “O Vasco está com uma pontuação muito boa. Espero um adversário agressivo na marcação. Eles não tiveram compromisso durante a semana e devem colocar uma pressão já no início do jogo. O Milton Mendes está fazendo uma equipe muito competitiva. Teremos que jogar no nosso limite. Seremos uma equipe organizada, pois o momento exige isso. Esperamos sair de lá com um bom resultado”, completou o comandante.

O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Thiago; Rodinei, Réver, Rhodolfo e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Guerrero.

Informações da Folhapress