Guarapari recebe um milhão de turistas a partir desta semana

Chegou o verão! Nesta quarta-feira (21), às 8h44 começou oficialmente a estação mais quente do ano, marcada pelas férias escolares. E com a promessa de sol brilhando a maior parte do tempo, o balneário de Guarapari já começa a receber turistas de todo o País.

Neste ano, a expectativa é que mais de 1 milhão de visitantes passem pela cidade desta quarta até o Carnaval. O grande movimento já pode ser percebido nas principais praias, mas o volume maior de pessoas começa após a próxima segunda-feira (26), depois do Natal.

A empresária Monique Lopes, 29, o filho João Gabriel Lopes, 9, o marido Filippo Guarino, 25, e as sobrinhas dele Sophia, 12, e Isabelle, 10, vieram de Muriaé (MG) para Guarapari no início das férias escolares.

“Estamos aqui há mais de uma semana. Vamos embora na quinta para passar o Natal em família e retornamos para curtir mais do verão. Nós adoramos e as crianças não perdem um dia de praia”, disse Monique.

