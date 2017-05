Guerrero assume papel de ‘salvador da pátria’ e brilha no Flamengo

Quando o Flamengo perdeu Diego por conta de uma cirurgia no joelho direito, Guerrero viu a pressão aumentar quase que de forma instantânea. Coube ao camisa 9 assumir a responsabilidade de comandar o time em uma sequência de jogos decisivos.

Embora os desafios ainda estejam em curso, o peruano tem correspondido quando colocado à prova. O gol que marcou na vitória por 3 a 1 sobre a Universidad Católica foi fundamental para mudar o rumo da história do confronto e encaminhar a classificação flamenguista na Copa Libertadores. O peruano correu para os braços da torcida em um Maracanã colorido de vermelho e preto.

“A torcida faz parte do nosso trabalho. Junta a nossa vontade, a raça, o canto dos torcedores… Eles confiam em mim e passam uma motivação especial para decidir os jogos. Os meus companheiros passam a bola e confiam também. É muito importante tudo isso”, afirmou Guerrero.

Já são 33 gols com a camisa do Flamengo. Além de balançar as redes e sustentar a melhor média de gols da carreira na atual temporada, Guerrero se destaca em outros fundamentos. O peruano funciona como um pivô fundamental para o time. Sai da área, puxa a marcação e abre espaços constantes no campo adversário.

A dedicação no dia a dia também é alvo constante de elogios da comissão técnica e um fator de destaque na relação com os companheiros de elenco. “Procuro a bola sempre se os lados não chegam com volume. Saio da área para ajudar os companheiros e criar espaços para as infiltrações dos volantes. O meu objetivo é criar dúvida nos zagueiros. Sempre busco que eles me procurem em um espaço e facilite a participação dos meus jogadores”, disse.

Guerrero vive boa fase, desponta cada vez mais entre os torcedores e sonha com o primeiro título pelo Flamengo. A chance mais próxima de erguer a taça será no próximo domingo (7), quando o Flamengo decide o Campeonato Carioca com a vantagem do empate contra o Fluminense, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. “Merecemos esse título. Vou para o pau tentar ser campeão”, encerrou.

Reportagem: Vinicius Castro (Folhapress)