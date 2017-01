Guilherme Boulos, líder do MSTS, é preso em reintegração de posse

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, foi preso na manhã desta terça-feira (17) em uma reintegração de posse em São Paulo. A Polícia Militar cumpria a ordem de reintegrar um terreno particular que era ocupado por cerca de 6000 pessoas em São Mateus, na Zona Lesta da capital paulista, quando deteve Boulos por desobediência judicial e incitação à violência. Um segundo integrante do MTST também foi preso.

Boulos foi levado ao 49º Distrito Policial e afirmou à imprensa que sua prisão era “injustiça”. “É uma prisão política. Despejam 700 famílias com violência e falam que eu agi com violência. É uma prisão descabida, nenhum flagrante, atribuíram coisas a mim que não aconteceram”, disse. “O MTST estava lá para garantir o direito das pessoas despejadas”.

Integrantes do movimento afirmaram no Facebook que a prisão era absurda. “O companheiro Guilherme Boulos, membro da coordenação nacional do MTST, que estava acompanhando a reintegração de posse da ocupação Colonial, visando garantir uma desfecho favorável para as mais de 3000 pessoas da ocupação, acaba de ser preso pela PM de São Paulo sob a acusação de desobediência civil. Um verdadeiro absurdo, uma vez que Guilherme Boulos esteve o tempo todo procurando uma mediação para o conflito. Neste momento, o companheiro Guilherme está detido no 49ª DP de São Mateus. Não aceitaremos calados que além de massacrem o povo da ocupação Colonial, jogando-os nas ruas, ainda querem prender quem tentou o tempo todo e de forma pacífica ajudá-los”, diz a publicação.

Os moradores que ocupavam o terreno afirmaram que foram notificados há uma semana por um oficial de justiça da ação de reintegração de posse. Por volta de 7 horas, os moradores e Boulos pediram aos oficiais de justiça para aguardarem a análise do pedido do Ministério Público de suspensão da ação, mas não conseguiram. A Polícia Militar avançou por volta de 8h20 e utilizou bombas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que “a PM atendeu ao pedido para apoiar os oficiais de Justiça no cumprimento da reintegração de posse em dois terrenos em São Mateus”. “Após tentativa de negociação dos oficiais com as famílias, sem acordo, os moradores resistiram hostilizando os PMs, arremessando pedras, tijolos, rojões e montando três barricadas com fogo. Um policial militar ficou ferido de leve por uma bomba caseira e duas viaturas do Choque foram danificadas. A PM agiu para garantir o cumprimento da ordem judicial.

A Polícia Civil informa que dois integrantes do MTST, Guilherme Boulos e José Ferreira Lima, foram detidos e encaminhados ao 49º DP (São Mateus). Segundo a PM, a dupla foi detida acusada de participar de ataques com rojão contra a PM, incitação à violência e desobediência”, diz a nota.