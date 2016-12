Hartung anuncia superávit de R$ 40 milhões

Diferente de muitos Estados do País, o Espírito Santo vai fechar 2016 com as contas no azul e ainda com R$ 40 milhões no caixa. A informação foi divulgada pelo governador Paulo Hartung em coletiva de imprensa nesta terça-feira (27).

Mas, mesmo com o superávit, os cortes devem ser mantidos no próximo ano.

“Tenho orgulho em fechar, pelo segundo ano consecutivo, com as contas rigorosamente em dia. Saímos de dois déficits bilionários e produzimos uma pequena disponibilidade de caixa em torno de R$ 40 milhões. No cenário nacional, é uma enorme conquista. Tenho que alertar que quando tomei posse estávamos indo em direção ao precipício. Conseguimos distanciar um pouco, mas nossa margem é pequenina. Não dá para fazer dança de roda na beira do precipício, por isso estamos com gestão intensiva dos recursos públicos e com nossa política de austeridade fiscal consolidada”, disse Hartung.

O governador também afirmou que não planeja alterações na equipe de governo.

Assista à coletiva: