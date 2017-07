Helicóptero da PM socorre criança de sete anos, que caiu de um barranco no Interior

Uma criança de sete anos foi resgatada pela equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ligado à Polícia Militar, depois que ela sofreu traumatismo craniano depois que ela caiu de um barranco. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (07), em Afonso Cláudio, interior do Estado.

Diante da gravidade do fato, a criança teve que ser acionada pela equipe do Núcleo, removida para Vitória de helicóptero. Uma equipe do Serviço de Emergência Samu acompanhou a operação para salvar a menina.

A criança foi levada para atendimento médico no Hospital Infantil de Vitória. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Weslei Radavelli, com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública