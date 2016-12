Histórias de superação: “Passei a valorizar mais a religião”, diz modelo que escapou da morte

O modelo Afonso Resende, 38 anos, estava no banco de trás do veículo Volvo XC60, que capotou na Rodovia do Sol, perto do trevo de Setiba, em Guarapari, em janeiro do ano passado, após o motorista fazer uma ultrapassagem e perder o controle do carro. Foram 50 dias internado, sendo 35 em

coma.

“Eu, que pesava 76 quilos, cheguei a 59 kg. Hoje, tenho sequelas do acidente e perdi parte da minha voz, mas tenho uma vida normal”, contou, acrescentando que mudou a forma de viver. “Passei a valorizar

mais a religião, assim como a minha família, e me tornei uma pessoa mais caseira”.

A história do modelo foi publicada na edição do último domingo (18) de A Tribuna em reportagem com outros capixabas que sobreviveram a tragédias.