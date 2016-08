Homem é assassinado após roubo de bicicleta em Vila Velha

Um homem foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (25), no bairro Soteco, em Vila Velha. O crime aconteceu horas depois que uma moradora do bairro teve uma bicicleta roubada na região, por um ladrão com as mesmas características físicas da vítima, que não foi identificada pela polícia.

Nenhum suspeito de ter efetuado os disparos foi localizado pela polícia. Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta de 23h30, no beco Pedro Américo.

Para a polícia, no entanto, não é possível afirmar que o homem assassinado foi o mesmo que roubou a bicicleta. Testemunhas afirmaram que a vítima estava no beco quando dois homens entraram no local a pé. Três disparos foram ouvidos nesse momento e, em seguida, moradores ouviram a vítima gritando por socorro. Logo depois, mais disparos foram ouvidos. Os criminosos fugiram.

A vítima foi atingida com 11 tiros. O assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.