Homem é flagrado com carro lotado de produtos roubados

Um homem foi flagrado transportando produtos que teriam sido saqueados de uma loja nesta segunda-feira (6) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

O veículo, que tinha placas adulteradas, estava completamente lotado de produtos que provavelmente foram furtados de algum estabelecimento do município do Sul do Estado. Ele só não contava que seria abordado por policiais militares. O rapaz confessou ter feito besteira.

Veja o vídeo: