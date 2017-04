Homem é preso após furtar 11 peças de picanha

Um homem de 32 anos foi preso após sair de um supermercado na Reta da Penha, em Vitória, nesta quinta-feira (27), com 11 peças de picanha resfriada dentro da mochila. O valor total da mercadoria é de R$ 471,04.

O suspeito confessou o crime em depoimento à polícia na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Ele disse que agiu com a ajuda de um comparsa, que não foi identificado.

De acordo com a ocorrência, os seguranças do estabelecimento, que fica em um shopping, acompanharam os passos de Anderson desde a sua chegada, por volta 19h, pois ele é suspeito de cometer outros furtos no local.

Pelas câmeras, os seguranças viram o acusado ir ao encontro de um outro homem que estava com 11 peças de picanha no carrinho. Depois de encontrar o cúmplice, Anderson foi flagrado colocando as peças dentro da mochila.

Diante das imagens, os seguranças o abordaram ainda dentro do shopping, porém, o acusado já estava fora do supermercado, tendo passado direto pelos caixas. Ao ser abordado, Anderson jogou a mochila nos seguranças e tentou correr, mas foi alcançado, de acordo com a ocorrência.

O outro suspeito não foi localizado e os seguranças decidiram chamar a polícia. Uma veículo da Polícia Militar esteve no local e o encaminhou à delegacia, onde foi autuado por furto. Para os policiais, o acusado afirmou que foram encontradas com ele sete peças de carne e não 11.

Rafael Louzada