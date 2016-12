A Polícia Militar (PM) prendeu, no final da madrugada desta segunda-feira (26), um homem que estava com um simulacro de pistola em um ônibus do sistema Transcol.

Os policias encontraram o simulacro com o homem, de 32 anos, durante abordagem ao coletivo no trevo da BR-101, na Serra.

Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Serra.