Homem é preso em Cariacica com pistola banhada a ouro fabricada nos EUA

Equipes da Delegacia de Crimes Contra à Vida de Cariacica, coordenadas pelo delegado Marcelo Cavalcanti, prenderam A. F. Magri, de 23 anos, durante abordagem realizada no bairro Porto Novo.

Dentro do veículo do suspeito foi encontrada uma pistola calibre 9 mm, fabricada nos EUA.

De acordo com o delegado, a arma tem o ferrolho banhado a ouro e estava com 17 munições de calibre 9mm. Segundo informações do indivíduo, ela seria vendida por R$ 8 mil.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao presídio.