Homem é preso por suspeita de colocar fogo em casa de médica

Um suspeito de ter colocado fogo na residência de uma médica em São Mateus foi preso nesta terça-feira (17). O suspeito foi preso em ação da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO), que cumpriram mandado de prisão preventiva e busca e apreensão.

O suspeito é acusado de atear fogo na casa da médica no dia 19 de dezembro de 2015. O crime ocorreu por volta de 0h30, enquanto a médica e sua filha estavam dormindo na casa. O caso chocou os moradores da região na época.

Segundo o delegado da DIPO, Thyago Mello, as vítimas alegaram que a motivação do crime seria a recusa da família em vender residências no bairro Inoocop, de interesse do suspeito. Ainda de acordo com as vítimas, dois dias antes do crime algumas câmeras de vigilância da residência atacada haviam sido danificadas, o que de acordo com o delegado, demonstra a premeditação do crime.

A polícia informou que foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições durante as buscas na casa do empresário, o que levou a autuação em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo. O suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.