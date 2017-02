Homem invade casamento e atira em convidados

Um homem invadiu uma cerimônia de casamento em Limoeiro de Anadia, no Agreste de Alagoas, e atirou contra os convidados. O empresário Humberto Ferreira Santos, conhecido como Betinho, é o suspeito do crime e se apresentou à polícia de Arapiraca, no Alagoas, na manhã desta quarta-feira (1). A polícia informou que ele confessou o crime.

O suspeito entrou na igreja atrás de um casal de padrinhos, no início da cerimônia, sacou a arma e realizou seis disparos. O crime ocorreu no sábado (28). Duas pessoas foram atingidas pelos tiros, Cícero Barbosa da Silva, 62, e Edmilson Bezerra da Silva, 37, pai e filho. Elas foram socorridas por testemunhas e levadas para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

A ação do suspeito foi gravada. Nas imagens é possível ver o suspeito entrando na igreja, abordando as vítimas e atirando em seguida. O suspeito acusou as vítimas: “você que matou meu pai!”. Os convidados correm e se assustam com os tiros. Depois de atirar, o homem deixa a igreja tranquilamente.

Segundo o delegado regional de Arapiraca, Gustavo Xavier, o suspeito está sendo ouvido e confessou ter atirado nas duas pessoas durante o casamento. . “As equipes da Polícia Civil de Arapiraca e Limoeiro estavam em contato com a família do suspeito para que ele se apresentasse. Nesta manhã, ele chegou acompanhado de um advogado”, disse.

O suspeito será levado para a Casa de Custódia da Polícia Civil. “Ele contou a motivação do crime e deu detalhes de como tudo aconteceu”, disse.

De acordo com a polícia, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma briga entre as famílias do suspeito e das vítimas.