Homem morre após ser arremessado de carro em movimento durante assalto

Um homem foi arremessado do próprio veículo por bandidos durante um assalto em Soteco, Vila Velha. Segundo relato de testemunhas para a família, o assalto ocorreu por volta de 9h30 de terça-feira (25) em frente a uma padaria do bairro. A família só conseguiu achar a vítima 24h depois do acontecido.

De acordo com a filha, Analice Lana, 24 anos, a última vez que falou com Aílton foi às 9h de terça, quando ele estava saindo de casa para ir aos Correios e depois a uma oficina, no mesmo bairro, para fazer um orçamento do conserto de um problema no retrovisor de seu veículo, um Golf prata.

Segundo Analice, depois de horas tentando contato com Aílton, que costumava sempre atender os familiares e usar o Whatsapp, a família decidiu procurar as autoridades, por volta de 22h. “Foi muito desesperador, a gente ligou para o 190 mas fomos informados que a Polícia Militar só poderia iniciar as buscas após 24h de desparecimento”, contou.

Em contato com a Guarda de Vila Velha, eles foram informados de uma ocorrência no bairro Soteco envolvendo um golf prata e uma vítima com as características de Aílton, que teria sido socorrida para o Bezerra. Os familiares foram até o local e conversaram com testemunhas, que confirmaram que um homem em um Golf foi arremessado do veículo durante um assalto.

Foi então que os familiares começaram a buscar pelo parente em hospitais de Vila Velha e Vitória, mas não tiveram sucesso. Analice relatou que eles estiveram em cinco hospitais diferentes. Durante as buscas, a família entrou em contato com o Samu para confirmar para onde a vítima foi socorrida, porém os atendentes responderam que não poderiam passar esse tipo de informação.

A busca da família foi interrompida às 2h, momento em que já não tinham mais onde procurar pelo patriarca. Porém, às 7h, os familiares receberam um telefonema de uma pessoa que os atendeu no Hospital Ferroviária e foram informados de que Aílton estaria no Hospital de Urgências e Emergências, no Forte São João, em Vitória.

No local, as recepcionistas teriam falado que nenhum paciente de nome Aílton tinha dado entrada ali, entretanto, após 1h de busca, Aílton foi localizado e sua esposa finalmente conseguiu vê-lo pouco tempo antes dele morrer, às 13h de quarta.

Reportagem de Rafael Louzada