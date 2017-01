Homem parte a coluna enquanto levantava peso. Imagens fortes

Um homem teve a coluna partida ao levantar peso com uma barra. O homem malhava em uma academia na China, mas sua coluna não suportou a pressão sobre o corpo, segundo o jornal inglês Sun.

As câmeras de segurança do local gravaram o momento em que o homem desmaia após não aguentar o peso. O vídeo viralizou na internet, mas não se sabe quando foi feito.

De acordo com o jornal inglês, o homem sobreviveu, apesar da gravidade da lesão. No entanto, não há informações sobre seu estado de saúde e as sequelas.