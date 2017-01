Hospital faz campanha de doação de sangue

O Hospital Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado, lançou uma campanha permanente de doação de sangue. A proposta é aumentar em até 50% o número de doações mensais no hemonúcleo, devido à baixa adesão de doadores.

Segundo a coordenadora do setor de Serviço Social do hospital, Carolina Lavigne Moreira, a campanha pretende reforçar a importância da doação e sensibilizar novos doadores. “A expectativa é alcançar um incremento mínimo de 50% das doações mensais no hemonúcleo do município, que atende todos os hospitais da cidade”, ressaltou Carolina.

Ela explicou que os familiares de todos os pacientes internados no hospital estão sendo convidados a colaborar como doadores de sangue, independente do tipo sanguíneo. A abordagem é feita durante o processo de internação.

A diretora Administrativa e Financeira do hospital, Fátima Biancardi, disse que essa é uma maneira de incentivar as doações. “Fazemos, em média, 900 internações por mês. Se conseguirmos a adesão de 50% dos familiares, já será um incremento substancial para o hemonúcleo”, salientou.

O Hospital Rio Doce utiliza em média, 172 bolsas de sangue por mês, de todos os tipos sanguíneos. “Queremos envolver e sensibilizar a comunidade. Doação de sangue salva vidas. Hoje é o próximo que precisa, amanhã pode ser eu”, enfatizou Carolina Moreira.