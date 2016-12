IBGE vai contratar 82.050 com processo seletivo

O governo federal prepara processo seletivo para contratação temporária de 82.050 profissionais. As chances serão abertas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o Projeto Censo Agropecuário 2017. As chances também foram confirmadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso Nacional.

As oportunidades, que estão sendo planejadas desde o início deste ano, para todo o Brasil, são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários são de até R$ 7.624.

Das 82.050 vagas, 250 serão, segundo o Orçamento do governo, para analista censitário (nível superior, R$ 7.624), 486 para agente censitário regional (médio e carteira de habilitação, pelo menos, na categoria B, e R$ 3.458) e 700 para agente censitário administrativo (médio, R$ 2.018). Consta no Orçamento ainda a oferta de 5.500 vagas de agente censitário municipal, 12.540 de agente censitário supervisor e 174 de agente censitário de informática, de níveis médio e médio/técnico. Mas o grande destaque do edital serão as 62.400 vagas de recenseador, de nível fundamental.

Jéssica Romanha

Confira a Coluna Concursos no Jornal A Tribuna desta terça-feira (27)