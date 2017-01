Iceberg ameaça se soltar da Antártida

Um iceberg na Antártida está causando apreensão entre cientistas. O gigantesco iceberg está com uma rachadura e pode se desprender a qualquer momento. A rachadura na plataforma de gelo Larsen C cresceu desde dezembro e, agora, apenas 20 km de gelo impedem que o bloco de 5 mil km² e espessura de 350 m se solte. O tamanho do bloco é equivalente a 500 mil campos de futebol.

A Larsen C é a maior plataforma de gelo no norte da Antártida. As plataformas de gelo são as porções na região onde a camada de gelo está sobre o oceano e não sobre a terra.

Segundo cientistas do País de Gales, o desprendimento do iceberg pode deixar a Larsen C vulnerável a uma ruptura. A plataforma está na ponta oeste da Antártica e impede a dissipação do gelo.

A rachadura na plataforma é acompanhada pelos cientistas há anos. No entanto, eles aumentaram a atenção ao local após a plataforma de gelo Larsen A sofrer colapso em 1995 e a Larsen B, em 2002. Em 2016, cientistas britânicos afirmaram que a rachadura na Larsen C estava aumentando rapidamente. O ritmo avançou ainda mais em dezembro, aumentando 18 km em duas semanas.

Os pesquisadores destacam que assim a plataforma pode se transformar em um gigantesco iceberg. “Se o iceberg não se desprender nos próximos meses, ficarei espantado”, diz à BBC Adrian Luckman, da Universidade de Swansea, no País de Gales, responsável pela pesquisa. “As imagens não são completamente visíveis, mas conseguimos usar um sistema para verificar a extensão do problema. O iceberg está a tal ponto de se soltar que considero que isso seja inevitável”.

Os cientistas acreditam que o aquecimento global tenha antecipado a provável ruptura do iceberg, mas não há evidências para comprovar isso. Eles afirmam que o fenômeno é geográfico e não climático, mas se preocupam com o impacto que o rompimento pode causar. “Estamos convencidos, ao contrário de outros, de que o restante da plataforma de gelo ficará menos estável do que a atual”, diz Luckman. “Esperamos que nos próximos meses e anos aconteçam novas rupturas, e talvez um eventual colapso, mas isso é uma coisa muito difícil de prever”.

De acordo com os cientistas, novas rupturas na Antártida podem dar origem a geleiras que se desprenderiam em direção ao oceano. Como o gelo flutuaria, o nível dos mares não seria afetado. Estimativas apontam que se o gelo da Larsen C derreter, o nível dos mares aumentaria cerca de 10cm. “Ainda que o impacto imediato não atinja os mares, trata-se de um grande evento geográfico que mudará a paisagem do continente gelado”, afirma Luckman.