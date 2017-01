Idosa é resgatada de helicóptero após se ferir durante trilha

Uma idosa, que se feriu enquanto fazia uma trilha precisou ser socorrida com o auxílio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na tarde desta segunda-feira (9), no Monte Aghá, em Piúma.

A mulher de 65 anos sofreu uma fratura de tornozelo. A idosa havia subido ao local no início da manhã acompanhada da família que reside em São Paulo e passa férias no Estado.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, mas devido a trilha íngreme, não foi possível descer com a vítima em uma maca. O Notaer foi acionado e realizou o resgate pousando o helicóptero Harpia 02 no topo do Monte Aghá e transportando a vítima até a base. Em seguida a mulher foi atendida por uma equipe do Samu e conduzida de ambulância ao Hospital de Anchieta.