Idosos não podem usar academia no Horto de Maruípe

No “Qual a bronca?” desta sexta (6), leitores reclamam que a academia do Horto de Maruípe está com vários aparelhos quebrados e falta de iluminação.

“A academia popular dos idosos e a iluminação do Parque Municipal Horto de Maruípe foram esquecidos pela administração”, reclama a jornalista Claudia Rodrigues Gomes, que reside em Maruípe, Vitória.

Ela relata que há mais de dois anos a academia não recebe a manutenção devida.

“Ela ficou sem funcionar de janeiro a março deste ano e nem assim nada foi feito. O local está entregue à sorte. Vândalos quebram e roubam equipamentos e fica por isso mesmo, pois não há segurança”.

Claudia disse que o parque possui iluminação, mas em vários trechos as lâmpadas estão queimadas e outras tiveram a fiação furtada.

“À noite, dá medo caminhar ou praticar qualquer atividade física. Quando a administração vai olhar para o nosso parque?”

A Secretaria de Esportes de Vitória informa que no Horto de Maruípe existe uma academia popular em que os estofados estão recebendo reforma e vão ficar prontos em breve. Mesmo assim as aulas estão sendo realizadas normalmente.

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que o Horto de Maruípe possui vigilância patrimonial 24 horas, com revezamento de escala dos seguranças e com apoio da guarda, se necessário.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória informa que a melhoria do nível de iluminação do parque está prevista para o mês de agosto, com a implantação de Projeto de Eficiência de Iluminação Pública. Serão instaladas luminárias ornamentais no padrão LED, que trará mais segurança, lazer e valorização do

equipamento público.

.

O que diz o leitor:

Claudia espera que os aparelhos sejam recuperados, que a iluminação e a segurança melhorem, como prometido.

.

.

Tem alguma bronca?

Tem alguma queixa que não foi resolvida e gostaria de uma resposta dos órgãos competente? Entre em contato com nossa equipe.