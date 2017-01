Ifes contrata professor substituto em 3 unidades

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicou editais de seleção para professores substitutos em diversas áreas nas unidades Centro-Serrano, Ibatiba e Vitória. Ao todo são 11 vagas, em 10 áreas distintas, e a remuneração pode chegar a R$ 5.426,30, dependendo da titulação do profissional, acrescidos de alguns benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

No Campus Centro-Serrano há uma vaga para a área de Letras/Português e uma para a área de Química. As inscrições começam na próxima terça e vão até o próximo dia 9. No Campus Ibatiba, as oportunidades são para Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geografia, História, há também uma vaga para cada área. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 9.

Já no Campus Vitória, há cinco vagas para as áreas de Letras/Inglês, Eletrotécnica, Estradas, Segurança

do Trabalho e Sociologia. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês.

Para todas as oportunidades, as inscrições são feitas presencialmente na unidade que estão ofertando as vagas. Os endereços podem ser conferidos no site: www.ifes.edu.br. Não haverá cobrança de taxa de cadastro.