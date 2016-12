Ifes de Vitória abre cinco vagas para professores

O campus Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital para contratação de cinco professores substitutos, nas seguintes áreas: Eletrotécnica, Estradas, Letras/Inglês, Segurança do Trabalho e Sociologia.

As vagas são para o regime de trabalho de 40 horas, e a remuneração poderá variar de R$ 2.968,78 a R$ 5.426,30, dependendo da titulação do candidato. Haverá ainda auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-transporte e auxílio-creche para filhos menores de 6 anos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de janeiro pessoalmente, na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas. A coordenadoria fica na Avenida Vitória, 1.729, Jucutuquara, Vitória. O horário de atendimento é das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas, exceto sábados e domingos.

O candidato deverá entregar o currículo devidamente comprovado através da cópia simples da titulação descrita, em envelope lacrado e identificado contendo nome, número do edital (01/2017) e área de estudo/disciplina a qual

concorre. A seleção será feita por meio de prova de títulos (classificatória) e prova de desempenho didático (eliminatória).

Jéssica Romanha

Confira a coluna Concursos no Jornal A Tribuna desta quinta