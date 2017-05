Impasse entre Vasco e zagueiro Rodrigo

A licença estendida para Rodrigo termina nesta sexta-feira (5), mas a solução para o seu caso ainda está longe do fim. Um primeiro contato entre clube e zagueiro foi feito, mas as partes não chegaram a um entendimento sobre a melhor forma para rescindir seu contrato e a situação virou novela.

Rodrigo, que foi a São Paulo resolver questões pessoais, já está de volta ao Rio de Janeiro e aguarda um posicionamento da diretoria sobre o seu caso. Não se sabe nem ao menos se o jogador será colocado para treinar à parte ou não. A única certeza é a de que ele não faz mais parte dos planos da comissão técnica.

O zagueiro, que tem contrato até o fim desta temporada, não abre mão de receber o que lhe é de direito em documento. Enquanto não resolve as burocracias com o Vasco, Rodrigo, de 36 anos, busca um novo clube.

Justamente por conta destas situações de cunho íntimo, o zagueiro tem preferência em retornar ao futebol paulista, onde moram seus familiares. A Ponte Preta, clube em que iniciou sua carreira, é uma possibilidade, apesar de não ter negociações concretas.

O defensor está sem um empresário fixo desde a transferência para o Vasco, quando entrou em litígio com seu ex-agente Hugo Magalhães. No negócio com o clube de São Januário, Zé Renato foi quem fez a intermediação, mas numa situação pontual.

Enquanto tenta resolver a questão com o Rodrigo, o Vasco já promove o jovem zagueiro Ricardo, do sub-20, e aguarda a rescisão de Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil de 2011, com o Umm-Salal, do Qatar.

O clube também analisa o mercado para contratar mais um nome para o setor. Já a longa novela envolvendo o volante Bruno Paulista está perto do fim. O jogador já tinha acertado um empréstimo ao Vasco no início do ano, mas questões burocráticas envolvendo o Sporting (POR), seu clube atual, e o Bahia, clube que ainda detém parte de seus direitos, fizeram com que ele ficasse impossibilitado de atuar.

Agora, no entanto, as partes já estão bem próximas de um acordo e a tendência é a de que ele fique a disposição do técnico Milton Mendes para o início do Campeonato Brasileiro. Bruno, inclusive, já está no Rio de Janeiro.

BRUNO BRAZ (UOL/FOLHAPRESS)