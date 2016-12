Impostômetro bateu recorde de R$ 2 trilhões

O “Impostômetro” da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) chegou à marca de R$ 2 trilhões às 21 horas de quinta-feira (29). O volume já havia sido registrado em 2015, mas nesse ano chegou com um dia de antecedência, o que aponta crescimento na arrecadação de impostos e de tributos municipais, estaduais e federais pagos por cidadãos e empresas no país desde o dia 1º de janeiro de 2016.

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), a arrecadação pode ser explicada pelo aumento da carga tributária, pelos recursos provindos de repatriação financeira, pelo aperfeiçoamento nos mecanismos de cobrança e pela inflação, uma vez que caíram a produção industrial e as vendas do comércio.

O presidente da Findes, Marcos Guerra, frisou como nos últimos anos os valores têm sido crescentes. “Em 2012, o ‘Impostômetro’ bateu recorde de R$ 1,5 trilhão e, em 2015, chegou, no dia 30 de dezembro, ao montante de R$ 2 trilhões. Isso demonstra que a arrecadação aumentou 33% em apenas três anos enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento nulo de 0,07%”, disse.