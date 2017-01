Shopping é evacuado após incêndio em praça de alimentação em Vitória

Um incêndio assustou frequentadores do Shopping Norte Sul, localizado em Jardim Camburi, Vitória, na noite desta quinta-feira (5).

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

Policiais Militares também estão no local e ajudam a evacuar o shopping. Houve correria e diversas pessoas se aglomeraram do lado de fora do estabelecimento para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

De acordo com informações passadas por uma pessoa que estava no cinema do shopping, o fogo começou em uma churrasqueira de um restaurante na praça de alimentação.

Nós tentamos, mas não conseguimos falar com a assessoria do shopping.

Mais informações em instantes.