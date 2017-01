Um galpão comercial pegou fogo na tarde desta sexta-feira (06) no Bairro São João Batista, em Cariacica. O local fica às margens Rodovia José Sette.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. As chamas atingiram um veículo e alguns palets que estavam no interior do galpão. Os trabalhos no local foram concluídos no início da noite.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O proprietário do imóvel não solicitou perícia para saber as causas do incêndio.