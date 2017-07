Incêndio atinge prédio de mercado tradicional em Londres

Um incêndio atingiu o Camden Lock Market, em Londres, nesse domingo (9). Mais de 10 carros e 70 funcionários dos bombeiros foram enviados ao local. Segundo os bombeiros, um dos prédios do mercado estava em chamas nos primeiro, segundo e terceiro andares e no telhado. A polícia recebeu um chamado ao Camden Lock Market à 0h10 do horário local (20h10, horário de Brasília) e que os bombeiros já estavam lá quando os policiais chegaram.

O fogo foi controlado por volta das 22h35 (horário de Brasília). Bombeiros não informaram se houve feridos.