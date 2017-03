Incêndio devasta área de preservação em Vila Velha

Enquanto muitos estavam aproveitando o carnaval, um grupo de ambientalistas tentava apagar um incêndio no morro do Carcará, em Vale Encantado, Vila Velha. A APP Lagoa Encantada é uma área de preservação permanente que fica na área conhecida como Areal do Vale Encantado e recebeu este nome, em homenagem a conhecida Lagoa Encantada.

Os principais ataques sofridos na região são de derrubada de árvores e incêndios. Várias denúncias foram feitas à Polícia Ambiental, ao Ministério Público Estadual e à Prefeitura, por pessoas da comunidade, pelo Fórum de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Grande Vale (DESEA) e pelo Fórum Popular em Defesa de Vila Velha. Na semana passada, foi protocolizada, no MP, mais uma denúncia de desmatamento no mesmo local.

O incêndio criminoso começou na manhã de segunda-feira (27) e já devastou uma área de grande extensão. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. O grupo tentou apagar o incêndio, mas não teve sucesso.

A lagoa também teve influência no nome do bairro que até então se chamava Parque Alice. A área tem 1.194.804.85 m2 e fica entre os bairros Vale Encantado, Jardim do Vale, Santa Clara, Rio Marinho, Jardim Marilândia, Rodovia Darly Santos e Rodovia Lindemberg. A área de preservação conta com diversas espécies animais, e ainda berçário de garças e jacarés.

A área verde é muito cobiçada para expansão imobiliária, porém, sua conservação é de extrema importância para a comunidade local. Trata-se de um resquício de Mata Atlântica, onde está a nascente do Rio Aribiri, com grande biodiversidade, onde são feitos estudos e pesquisas por igrejas, estudantes e biólogos.

O espaço é ainda uma utilizada pela comunidade para o lazer, como banhos de lagoa, pesca, piqueniques, trilhas de bike, observação de aves. A lagoa também é utilizada por igrejas para a realização de batismos. A área exerce a função reguladora de enchentes, impedindo o alagamento dos bairros próximos, pois é permeável e baixa, demora a encharcar e quando encharca, retém toda a água, em seu solo alagável.