Um incêndio atingiu na madrugada desse domingo (30) um hotel no interior de Santa Catarina deixando três mortos e seis pessoas feridas.

O fogo teve início às 2h30 no hotel Rech, em Braço do Norte, a 170 km ao sul de Florianópolis. Desesperados, hóspedes pularam as janelas.

Segundo bombeiros, as vítimas, que morreram por asfixia, são duas turistas, de 59 e 13 anos, e um homem de 32 que morava no hotel.