Incêndio em prédio em Jardim da Penha

Um princípio de incêndio assustou moradores de um prédio em Jardim da Penha, Vitória, na madrugada desta quarta-feira (4). O fogo começou na rede elétrica na entrada do edifício Portinary e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores precisaram deixar o prédio e ir para casas de parentes e amigos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados durante a madrugada pela ocorrência de um princípio de incêndio em uma rede elétrica em um edifício do bairro. Uma equipe esteve no local e fez o controle do incêndio.

Os Bombeiros destacaram que não houve registro de vítimas, e que a perícia para apurar as causas do incêndio foi solicitada. A conclusão deve sair em média de 15 dias úteis.

Segundo o jornalista, Ricardo Aiolfi, morador do prédio, os moradores foram aconselhados a deixar suas casas após o fogo ser controlado. Durante o incêndio , eles foram aconselhados a ficar nas varadas dos apartamentos. Alguns desceram pela escada até o térreo, onde ocorria o incêndio, e precisaram de atendimento médico. Os moradores receberam a informação de que a fumaça preta seria tóxica.

A energia elétrica que foi cortada, já foi restabelecida, e os elevadores voltaram a funcionar. No entanto, as lojas do edifício ainda continuam sem luz. Um morador contou ainda que a água foi cortada devido a um cano ter sido atingido pelo fogo.

De acordo com informações, há menos de três meses ocorreu um incêndio em uma das lojas do edifício. A loja teria ficado destruída e foi reaberta há algumas semanas.