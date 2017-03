Ingressos para Fla-Flu em Cariacica começam a ser vendidos na Grande Vitória

Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Fluminense, no próximo domingo, às 16h, em Cariacica, começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (29) na Grande Vitória. As entradas custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) e também estão disponíveis no site meubilhete.com.

Os pontos de venda são nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.

Confira os pontos de venda

Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba)

Los Sports (Shoppings Boulevard Vila Velha e Moxuara)

Soulland (Shopping Mestre Álvaro)

Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim)

Lance Esportes (Castelo)

Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória)

Libanesa Homem (Praia do Canto)

Loja Oficial do Flamengo (Shopping Boulevard Vila Velha)

Primeiro Fla-Flu no Estado

A partida, válida pela última rodada da Taça Rio, será disputada no próximo domingo (2), às 16h.

As duas equipes já estão garantidas na semifinal do Campeonato Carioca. Os rivais se encontraram na decisão da Taça Guanabara. Após um empate por 3 a 3, o Flu levou a melhor nos pênaltis e levantou o troféu. Antes da partida que fecha a fase de classificação do grupo, os rubro-negros ainda encaram o Volta Redonda, e os tricolores pegam o Madureira.

Essa será a primeira vez que o clássico Fla-Flu será disputado no Espírito Santo. Ano passado, o Estado recebeu o clássico entre Botafogo e Fluminense, pelo Carioca, que teve vitória alvinegra por 2 a 0.

O último jogo do Fla no Estado foi no dia 28 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Palestino/CHI nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que a CBF proibiu a venda de mandos de campo para o Brasileirão deste ano. Com isso, a possibilidade dos clubes cariocas virem ao Estado mais vezes, como no ano passado, é menor.