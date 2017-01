Inpe emite alerta de chuva forte para esta quinta-feira no Estado

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um aviso de atenção para pancadas de chuva em diversos municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (12).

De acordo com o aviso, pode chover forte e as chuvas poderão ser acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e não se descarta a possibilidade de chuva isolada de granizo.

Confira os municípios que podem ser atingidos:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracê

Aracruz

Atilio VivacquaES

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

BrejetubaES

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana