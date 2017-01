Inscrição no Iases para candidatos de nível médio

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) abre inscrição nesta quarta-feira (4), em processo seletivo para formação de cadastro de reserva, para o cargo de agente socioeducativo. As chances são de nível médio, com salário de R$ 2.350,09. Podem concorrer candidatos do sexo masculino e feminino que tenham carteira de habilitação na categoria B (carro).

O cadastro pode ser realizado exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas de hoje até as 17 horas da próxima terça-feira, dia 10. As inscrições são gratuitas. São requisitos para inscrição ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral, ter 18 anos completos, não possuir registro de antecedentes criminais e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Os candidatos serão selecionados por meio de etapa única, de títulos, na qual serão analisadas a qualificação e a experiência profissional. Após essa fase, eles serão convocados para a entrega dos documentos comprobatórios, declarados na ficha de inscrição on-line.

De acordo com o edital, experiências profissionais no âmbito escolar, sistema prisional e na área de segurança não serão consideradas para fins de comprovação de tempo de atividade profissional, bem como experiências de estágio, de monitoria, de bolsa de estudo ou de atividade voluntária.

A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. A jornada de trabalho é em regime de escala, com limite máximo de 192 horas mensais. Os contratados serão lotados na unidade do Iases em Linhares.