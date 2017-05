Inscrição para professor de informática educativa na Serra é prorrogada

O prazo para inscrição no processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de Professor de informática Educativa foi prorrogado pela prefeitura da Serra. A inscrição pode ser realizada até as 17 horas desta quarta-feira (3) pelo endereço processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu.

O candidato deve imprimir a Ficha de Inscrição gerada pelo sistema após concluir sua inscrição, para apresentar no ato de conferência e análise de documentos.

Para se inscrever, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Informática, Licenciatura Plena na área do magistério acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática Educacional ou Tecnologia Educacional, ou Licenciatura Plena na área do magistério acrescida de curso específico de formação em Informática Educacional com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas iniciado a partir de 2012.

Os candidatos vão passar por oito etapas de seleção, além da inscrição há as etapas de classificação, convocação, conferência/análise de documentos, aula expositiva, avaliação médica pericial (exame admissional), escolha de vagas e contratação dos profissionais.

O professor de Informática Educativa tem jornada de trabalho de 25 horas semanais e remuneração de R$ 2.115, para quem tem Licenciatura Plena, podendo chegar a R$ 3.280,84 para quem tem Doutorado. Ele também recebe auxílio-alimentação, oferecido pela Prefeitura da Serra.

A prefeitura destaca que podem concorrer ainda à vaga:

candidatos com Graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes em qualquer área de conhecimento, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 02/97, com histórico escolar final, acompanhada de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática Educacional ou Tecnologia Educacional; ou Graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes em qualquer área de conhecimento, regulamentada pela Resolução CNE /CEB nº 02/97 , com histórico escolar final, acompanhada de curso específico de formação em Informática Educacional, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, iniciado a partir de 2012.

Candidatos com Graduação acrescida de Curso Superior de Complementação de Estudos, regulamentado pela Resolução CES nº 1/99, em qualquer área de conhecimento, com histórico escolar final, acompanhada de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática Educacional ou Tecnologia Educacional; ou Graduação acrescida de Curso Superior de Complementação de Estudos, regulamentado pela Resolução CES nº 1/99, em qualquer área de conhecimento, com histórico escolar final, acompanhada de curso específico de formação em Informática Educacional, com carga horária mínima de 80 oitenta) horas, iniciado a partir de 2012.