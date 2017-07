Inscrições abertas para o Programa de Formação de Professores

As inscrições para o programa MindEduca – Educação em Valores, Desenvolvimento Humano e Cultura da Paz estão abertas. Neste ano, serão disponibilizadas 150 vagas para a formação de professores dos 6º aos 9º anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O curso terá carga horária de 80 horas e será distribuído em quatro módulos.

O programa tem como objetivo entender como a mente funciona, treiná-la de forma consciente, transformar a paisagem mental e o funcionamento do cérebro, além de aprimorar condutas, ações e impactos.

O programa MindEduca integra conhecimento neurocientífico, práticas de mindfulness, neurociência cognitiva-comportamental e estratégias de desenvolvimento humano, visando à habilidade de foco, ao equilíbrio subjetivo, a atitudes autorreguladas, e ao aperfeiçoamento da empatia e do processo decisório e à mudança de comportamento.

Para concorrer às vagas, os interessados devem preencher e enviar o Formulário de Inscrição, até o dia 17 de julho de 2017.

O MindEduca – Educação em Valores, Desenvolvimento Humano e Cultura da Paz vem sendo realizado desde 2014, em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e a Arcelor Mittal.

Este Programa visa ao desenvolvimento de experiências de aprendizagem que harmonizam as relações entre mundo interno e mundo externo, com foco em felicidade, amor, altruísmo e ética, a partir da formação de professores da educação básica.