Inscrições abertas para oficina de Danças Populares

O Museu Capixaba do Negro “Veronica da Pas” (Mucane) está com inscrições abertas para a oficina “Danças Populares”, que tem a proposta de trabalhar uma série de ritmos que são populares em todo o país.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio, de terça a sexta-feira, das 12 às 19 horas na coordenação do Mucane. Para se inscrever é preciso ter entre 16 e 45 anos e apresentar cópia de documento com foto.

A oficina será ministrada pelo artista e facilitador cultural Maicom Souza, que destaca a mistura de ritmos na dança. “Trabalhamos a questão da performance da dança popular, a partir da junção de várias modalidades de dança que têm como pesquisa o corpo negro. Então, estou trazendo jongo, maracatu, congo, também com a proposta de criar uma célula performática que mistura tudo isso, que forma um corpo em danças populares brasileiras”, explicou.

As aulas têm início no dia 16 de maio e acontecem sempre às terças-feiras, das 14 às 16 horas, no museu.