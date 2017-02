Inscrições do Prouni terminam nesta sexta

As inscrições para a primeira edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2017 terminam nesta sexta-feira (3) às 23h59. Os candidatos a uma bolsa de estudo em instituições particulares devem se inscrever pelo site http://siteprouni.mec.gov.br.

O resultado das bolsas parciais e integrais sairá na segunda-feira (6).

Nesta edição, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos podem consultar as bolsas oferecidas no site http://prounialuno.mec.gov.br//consulta/publica, especificando o nome do curso, instituição e cidade.

O Prouni distribui bolsas com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e levando em consideração a situação socioeconômica da família do candidato.