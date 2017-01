Inscrições gratuitas para colônia de férias “Quilombinho” a partir de terça

Divertir e, ao mesmo tempo, conscientizar. Essa é a proposta da colônia de férias “Quilombinho”, ação voltada para a valorização da cultura negra, que realiza sua segunda edição entre os dias 23 e 27 de janeiro, das 13 às 17 horas, no Museu Capixaba do Negro “Veronica da Pas” (Mucane), no Centro.

O projeto é voltado para crianças de 4 a 10 anos, de todas as etnias, e terá, entre outras atividades: oficinas de artesanato, teatro, danças urbanas, grafite, tambores e capoeira, além de brincadeiras africanas e pintura corporal.

A proposta da colônia de férias é proporcionar, de forma lúdica, por meio de brincadeiras e atividades culturais, uma reflexão sobre a questão racial, além de estabelecer o entendimento das questões sociais presentes na cultura afrobrasileira e ampliar o olhar infantil sobre a diversidade étnica brasileira.

Inscrições

Para participar da colônia de férias “Quilombinho”, os interessados poderão se inscrever entre a próxima terça-feira (10) e o dia 22 de janeiro, através da ficha de inscrição que estará disponível nas redes sociais do instituto Das Pretas. As vagas são limitadas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail daspretas.org@gmail.com . O Quilombinho é um evento organizado pelo instituto Das Pretas e conta com o apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço:

Colônia de férias “Quilombinho”

Quando: de 23 a 27 de janeiro, das 13 às 17 horas

Onde: Museu Capixaba do Negro “Veronica da Pas” – Mucane – Avenida República, 121, Centro de Vitória.