Insegurança e risco de doenças com carros abandonados na Grande Vitória

Veículos que estão em ruas da Grande Vitória preocupam moradores, pois podem virar também esconderijos para assaltantes.

Poluição visual, danos ao meio ambiente e risco para a saúde. Todos esses problemas podem ou estão sendo causados por veículos abandonados pelas ruas da Grande Vitória.

Em diversos pontos de Vitória, Vila Velha e Cariacica é fácil encontrar os carros em acostamentos. Muitos estão apenas com a carcaça. Outros ainda estão inteiros, mas o mato cresce ao lado e deixa a população com medo de assaltos, já que os veículos podem virar esconderijo de assaltantes.

A preocupação com a saúde também é grande. Alguns carros estão abertos, com buracos nos faróis ou sem porta-malas, acumulando água da chuva e podendo virar criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

