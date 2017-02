Insegurança faz igrejas cancelarem cultos neste domingo

O ministro do STF Luís Roberto Barroso defendeu a legalização da maconha no País como forma de aliviar a crise no sistema penitenciário. Sobre isso, você:

Concorda. Proibir as drogas serve para enriquecer traficantes e aumentar a violência.

Discorda. A legalização vai aumentar o número de viciados.

Discorda, mas por outros motivos.

Não tem opinião formada.

É indiferente a essa discussão.

Concorda, mas por outros motivos Resultados