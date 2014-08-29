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【訳あり】トッズ TODS バッグ BAG 2WAYトートバッグ FLOWER MPE0100 9DU 0IF2 ☆【訳あり】トッズ 2WAYトートバッグ CARNE CH+CIPRIA ANTICO☆


2017-01-12

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メーカー希望価格: 55,800円（税込）

販売価格:36,270円（税込）




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ワケあり特価
トッズ TOD'S 2015年秋冬新作 FLOWER 2WAYトートバッグ(CARNE CH+CIPRIA ANTICO)。シンプルなデザインで使いやすいバッグです。 付属ショルダーに糸ほつれ、ベルトループに汚れ有りおよび内ポケットに縫製不良有りの為、アウトレット価格でのご提供です。

■BRAND：トッズ TOD'S
■品番　：MPE0100 9DU 0IF2
■素材　：PVCコーティングレザー
■サイズ：縦26×横28×マチ16cm　持ち手：50cm　ストラップ：79～134cm　重量：610g
■カラー：CARNE CH+CIPRIA ANTICO(金具：シルバー)
■仕様　：開閉：マグネット　外側：スナップポケット×2　内側：ファスナーポケット×1　オープンポケット×2
■生産国　：イタリア
■付属　：専用袋・ネームケース付き

*掲載写真は撮影やパソコンの環境により、実物と異なって見える場合がございます


1～3日以内に発送予定（店舗休業日を除く）



東明館中学校・高等学校｜佐賀県基山町

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推薦・AO入試について

推薦・AO入試を希望する生徒は『平成２８年度 推薦・AO 入試受験希望票』 を東明館高等学校進路指導部まで提出して下さい 、、、!

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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

 

平成28年度　公募推薦・ＡＯ入試受験希望票(卒業生用)

平成28年度　指定校推薦入試受験希望票(卒業生用)


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