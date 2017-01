img.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; }

【訳あり】トッズ TODS バッグ BAG 2WAYトートバッグ FLOWER MPE0100 9DU 0IF2 ☆【訳あり】トッズ 2WAYトートバッグ CARNE CH+CIPRIA ANTICO☆

メーカー希望価格: 55,800円(税込) 販売価格:36,270円(税込)

ワケあり特価 トッズ TOD'S 2015年秋冬新作 FLOWER 2WAYトートバッグ(CARNE CH+CIPRIA ANTICO)。シンプルなデザインで使いやすいバッグです。 付属ショルダーに糸ほつれ、ベルトループに汚れ有りおよび内ポケットに縫製不良有りの為、アウトレット価格でのご提供です。



■BRAND:トッズ TOD'S

■品番 :MPE0100 9DU 0IF2

■素材 :PVCコーティングレザー

■サイズ:縦26×横28×マチ16cm 持ち手:50cm ストラップ:79~134cm 重量:610g

■カラー:CARNE CH+CIPRIA ANTICO(金具:シルバー)

■仕様 :開閉:マグネット 外側:スナップポケット×2 内側:ファスナーポケット×1 オープンポケット×2

■生産国 :イタリア

■付属 :専用袋・ネームケース付き



*掲載写真は撮影やパソコンの環境により、実物と異なって見える場合がございます



1~3日以内に発送予定(店舗休業日を除く)

