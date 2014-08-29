【訳あり】トッズ TODS バッグ BAG 2WAYトートバッグ FLOWER MPE0100 9DU 0IF2 ☆【訳あり】トッズ 2WAYトートバッグ CARNE CH+CIPRIA ANTICO☆

ワケあり特価

トッズ TOD'S 2015年秋冬新作 FLOWER 2WAYトートバッグ(CARNE CH+CIPRIA ANTICO)。シンプルなデザインで使いやすいバッグです。 付属ショルダーに糸ほつれ、ベルトループに汚れ有りおよび内ポケットに縫製不良有りの為、アウトレット価格でのご提供です。



■BRAND：トッズ TOD'S

■品番 ：MPE0100 9DU 0IF2

■素材 ：PVCコーティングレザー

■サイズ：縦26×横28×マチ16cm 持ち手：50cm ストラップ：79～134cm 重量：610g

■カラー：CARNE CH+CIPRIA ANTICO(金具：シルバー)

■仕様 ：開閉：マグネット 外側：スナップポケット×2 内側：ファスナーポケット×1 オープンポケット×2

■生産国 ：イタリア

■付属 ：専用袋・ネームケース付き



*掲載写真は撮影やパソコンの環境により、実物と異なって見える場合がございます

1～3日以内に発送予定（店舗休業日を除く）