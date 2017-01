Inter estreia no Campeonato Gaúcho neste domingo contra o Veranópolis

O Inter começa neste domingo (29) uma temporada inédita. Será a primeira vez que terá a Série B em seu calendário. Mas quando ainda não inicia a briga para voltar à elite, o clube luta para defender a hegemonia no Estado.

Conquistar o Gauchão pode começar o resgate da grandeza vermelha e branca. A estreia será diante do Veranópolis, o estádio Antonio Davi Farina, às partir das 17h (horário de Brasília).

E a escalação do Inter não se afasta tanto daquele time que acabou rebaixado no Brasileirão passado. As novidades são Uendel, ex-Corinthians, D’Alessandro, que volta do River Plate, e Roberson, que chegou do Juventude. Apenas os três entre os contratados estarão no time titular.

Neris e Klaus ficam no banco. Alemão não teve vínculo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está fora. Principal nome do fim do ano passado, Danilo Fernandes segue no gol. Eduardo entra na zaga no lugar de Paulão, que deve deixar o clube.

Ceará assume o posto do afastado William na lateral direita. Rodrigo Dourado e Fernando Bob seguem titulares no meio-campo. Diego aparece no time como aposta vinda base. E assim o Colorado espera dar o primeiro passo rumo ao hepta.

Conquistar o Gauchão pela sétima vez seguida repetiria um feito histórico. Desde a sequência entre 1969 e 1975 que isso não ocorre. Na ocasião ainda houve o octa, em 1976. Maior sequência da história de conquistas do Gauchão.

Manter tal hegemonia contra o Grêmio, que rompeu seu jejum de títulos ao vencer a Copa do Brasil no fim do ano passado, pode simbolizar o princípio da retomada do Internacional. E tudo começa diante do Veranópolis.

Reportagem: Marinho Saldanha (UOL / Folhapress)