A procura por programas de intercâmbio para casais cresceu mais de 30% nos últimos anos e esse passou a ser um novo público-alvo para as agências e, por este motivo, elas estão tornando os pacotes mais atrativos.

Segundo a consultora da agência Go to Paradise, Giovanna Orefice, fazer intercâmbio com o companheiro torna a experiência mais agradável, reforça laços afetivos e deixa os passeios, a alimentação e a acomodação mais baratos.