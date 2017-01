Interdição na orla de Itapuã de quinta-feira até sábado

O trecho da rotatória da colônia dos pescadores, sentido Praia da Costa, até a altura da rua Jair de Andrade será interditado. Também passará por interdição total o trecho que vai do cruzamento da rua Goiânia até o final da rua Jair de Andrade, sentido praia.

As mudanças, realizadas por causa do evento Jesus Vida Verão, começam a partir das 19 horas desta quinta-feira (12) e terminam no sábado (14), no mesmo horário. Poderão circular por esses trechos pedestres, veículos de apoio, ambulâncias, viaturas e moradores dos locais.