Interessado em voltar ao Brasil, Diego Alves recebe sondagem do Flamengo

O Flamengo está atrás de um grande goleiro para reforçar o elenco para a sequência do ano. Diego Alves, que negocia a saída do Valência, da Espanha, é a oportunidade da vez. O clube fez sondagem para saber da vontade do jogador de voltar ao Brasil, e a resposta é positiva.

A questão salarial é vista como negociável. Com custo de R$ 12 milhões por ano, o Rubro-Negro espera reduzir a pedida, mas vê o atleta encaixado na folha de pagamento. Agora, trata com calma a negociação, mas espera o desfecho até o fechamento da janela européia, dia 20.

O objetivo de Diego é bem claro: disputar a Copa do Mundo da Rússia, e o Rubro-Negro, postulante ao título brasileiro, é considerado uma ótima vitrine para se firmar na Seleção e, claro, ter sequência de jogos pelo clube. Para o negócio ser viável, precisaria reduzir seu salário, próximo da casa de R$ 1 milhão por mês.

O empresário de Diego Alves, o espanhol Jose Rodriguez, é o mesmo do jogador Felipe Mello, do Palmeiras. Para não abrir leilão a estratégia do Flamengo é chegar ao atleta através do Valência, que deseja liberá-lo para conter custos.

Diego Alves tem contrato na Espanha até 2019 e seria o goleiro inquestionável de um elenco de peso já em outras posições. Alex Muralha, hoje reserva, só tem o jovem Thiago como sombra no Flamengo.

da Redação com informações de agências