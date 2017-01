Internet de graça em 20 ônibus de Vitória

Passageiros que utilizam ônibus municipais de Vitória agora podem ter acesso à internet wi-fi de graça. O serviço já está disponível em 11 veículos de quatro linhas. Outros nove ônibus, que circulam em três linhas, também passarão a oferecer a novidade a partir da próxima semana, totalizando 20 veículos.

O sistema, chamado Neobox, é um equipamento que foi desenvolvido para transporte público e permite até 50 conexões simultâneas, utilizando internet via 3G ou 4G. Os equipamentos, que também possuem sistema GPS, foram instalados depois do Natal e estão em fase de testes, previstos para durar dois meses.

De acordo com Naor Alves de Lima, diretor da Mantis Tecnologia, empresa responsável pelo projeto, a intenção é implantar o sistema em todas as 56 linhas da capital sem custo para o município ou para as empresas de ônibus. “Conversamos com a Prefeitura de Vitória e com o Setpes. Nossa intenção é firmar parcerias com empresas para custear a implantação do sistema para a população”, explicou Naor.

Os ônibus que oferecem o serviço estão sinalizados com adesivo no vidro frontal e um cartaz no interior, informando que há internet wi-fi de graça. A rede de acesso é identificada como “Neobox Setpes”, seguida pelo número de identificação do prefixo do ônibus.

“O passageiro entra no coletivo, faz o cadastro em uma página de login e pode navegar. Na próxima

vez em que acessar, ele só vai informar o e-mail e a senha, sem precisar fazer um novo cadastro”,

acrescentou Naor.

A expectativa é de que, nos próximos quatro ou cinco meses, todos os 342 ônibus municipais que

circulam pela capital estejam equipados com o Neobox. Alcançar essa meta vai depender de recursos provenientes de parcerias com as empresas que queiram vincular suas marcas ao serviço.

De acordo com Naor, a velocidade de conexão vai ser determinada de acordo com o tipo de consumo

gerado na internet. “Nosso equipamento é homologado para o modelo que será usado em São Paulo a partir do mês que vem. Um dos requisitos é a velocidade mínima de 256 kbps por pessoa”, disse.

Ele acredita, no entanto, que é possível disponibilizar uma velocidade maior. Além disso, a proposta é levar o serviço também para as linhas do Transcol.